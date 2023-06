Spacciavano coca da una comunità di recupero

Gestiva un giro di spaccio di cocaina da una comunità di recupero per tossicodipendenti dove era agli arresti domiciliari. Un uomo di 30 anni e un suo presunto complice di 50 anni sono stati arrestati dagli agenti della quarta sezione della Squadra mobile. I due si scambiavano la droga in corrispondenza del muro perimetrale della comunità del Sulcis-Iglesiente che ospitava il più giovane. Questi consegnava la cocaina da spacciare a Cagliari e il cinquantenne la portava in città, anche a casa dei clienti, poi tornava alla comunità per consegnare il denaro incassato, dopo aver percorso fino a 200 chilometri.

Sorpresi dai poliziotti, che tenevano d'occhio le loro mosse, i due sono stati fermati e perquisiti: avevano con sé 7000 euro in contanti e 180 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa120 grammi. Entrambi sono stati portati in carcere a Uta. Gli arresti sono stati convalidati e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.