Speronano con l'auto e aggrediscono il comandante dei carabinieri di Lanusei

Hanno inseguito il comandante dei Carabinieri della stazione di Lanusei che viaggiava in scooter, poi lo hanno speronato con l'auto e, infine, lo hanno aggredito con calci e pugni, per darsi in seguito alla fuga. Per tutto questo, due giovani sono stati individuati e arrestati a Elini. Il capitano Giuseppe de Lisa passava per le strade del paese fuori servizio con il suo mezzo. A un certo punto, di fronte ad alcune auto che rendevano difficile la circolazione, dopo essersi qualificato, De Lisa ha chiesto ad alcuni automobilisti lo spostamento delle macchine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Ilbono, i due uomini, non direttamente interessati dalla richiesta del comandante, hanno raggiunto l'ufficiale a bordo di un'auto, lo hanno speronato e fatto cadere. Poi lo hanno colpito con calci e pugni. Il militare ha reagito, facendo fuggire i due uomini, poi individuati grazie alle immagini di videosorveglianza, delle banche dati e dei social network. Un 39enne e un 22 sono finiti agli arresti domiciliari.