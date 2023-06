Steve McCurry, viaggio in Sardegna

Dalle isole nell'isola come Carloforte ai paesi della Barbagia, dalle campagne ai centri cittadini. Il viaggio di Steve McCurry è stato intenso e ricco di suggestioni. Il fotografo statunitense, uno dei più noti a livello mondiale, è stato per sei giorni in Sardegna. Un tour organizzato da Michele Piras e Valerio Atzori di Efficio Lucem Studio con Eolo Perfido, assistente di McCurry, in collaborazione con la Film Commission e con il supporto delle associazioni "Boes e Merdules betzos" di Ottana e Atzeni di Mamoiada, Matteo Leone e Marco Luxoro. I dettagli di questa esperienza sono ancora poco noti. Decine di scatti realizzati in quei giorni - di proprietà della Film Commission - testimoniano il modo di lavorare di McCurry e l'empatia nei confronti delle persone via via incontrate.