Strade come fiumi a Fonni, allagamenti e disagi

Un fiume di fango e acqua, in poco più di mezz'ora tra grandine e una fortissima pioggia: questo lo scenario nelle strade del centro storico di Fonni. Il maltempo sembra ancora non dare tregua alla Sardegna . Le precipitazioni annunciate sono arrivate ieri pomeriggio sotto forma di violenti temporali. Barbagia, Ogliastra, parte nord-orientale dell'Isola come Ozieri, Ardara, Tula e il nuorese dove le cattive condizioni meteo potrebbero essere all'origine di un incidente mortale sulla 389 var Nuoro-Lanusei, nel territorio di Villagrande Strisaili. Terminata a mezzanotte l'allerta gialla per rischio idrogeologico emanata dalla protezione civile regionale.