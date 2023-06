Tamponamento fra auto e furgone sulla statale 130 vicino a Siliqua: un ferito e strada bloccata

Tamponamento fra un'auto e un furgone sulla statale 130. Una persona è rimasta ferita, la strada chiusa e il traffico bloccato all'altezza di Siliqua.

L'incidente è avvenuto al chilometro 30,60. Uno degli automobilisti è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo.

Il ferito è stato trasportato dal 118 in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, le squadre dell'Anas per consentire la riapertura al traffico della carreggiata.