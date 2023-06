Torna nell'Isola il segretario generale del Sappe. Visite a Uta, Quartucciu, Oristano, Isili

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per proseguire le visite nelle strutture detentiva dell’Isola. In programma, ispezioni sindacali nella Casa circondariale di Uta a Cagliari (lunedì 12 giugno, dalle ore 9.30), nell’Istituto penale per minorenni di Quartucciu (lunedì 12 giugno, dalle ore 16.00), nella Casa di reclusione di Oristano (martedì 13 giugno, dalle ore 09.30) ed in quella di Isili (mercoledì 14 giugno, dalle ore 10.00). Nelle visite, Capece sarà accompagnato dal segretario regionale SAPPE Luca Fais.

‘’Il SAPPE tornerà a denunciare il mancato auspicato miglioramento delle condizioni di lavoro del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari della regione Sardegna, *che non possono per altro condividere lo stesso Provveditorato regionale con Roma*; istituti nei quali, per la maggior parte, è ormai divenuto letteralmente impossibile lavorare e, per larga parte, sono accomunati dalle seguenti gravissime criticità: una importante carenza di personale; il costante verificarsi di eventi critici, nella maggior parte dei casi aggressioni nei confronti di personale; l'introduzione di oggetti e materiali non consentiti (droga, telefonini; etc.); l'assenza, il più delle volte, di Comandante e Direttore titolari; l'assenza in Reparto di medici ed infermieri a sufficienza e, in caso della necessità di sottoporre i ristretti a cure sanitarie, la discutibile assegnazione di detenuti a nosocomi che sono distanti parecchio distanti dalle carceri di assegnazione”.