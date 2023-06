Treni, 5 convogli straordinari per il concerto di Salmo a Cagliari

Sono cinque i treni straordinari previsti per il concerto di Salmo che si terrà alla Fiera di Cagliari sabato 1 luglio. Si tratta di oltre 1.500 posti, che si aggiungono all'offerta ferroviaria ordinaria, messi a disposizione dal regionale di Trenitalia per il concerto del rapper sardo. I treni straordinari saranno attivi domenica 2 luglio per agevolare il rientro dei fans dopo il concerto.

Questo il dettaglio dei treni: da Cagliari per Carbonia Serbariu, partenza 6.10 arrivo 7.16; da Carbonia Serbariu per Iglesias, partenza 7.26 arrivo 7.59; da Iglesias per Cagliari, partenza 8.45 arrivo 9.46; da Cagliari per Macomer, partenza 7.35 arrivo 10.20; da Macomer per Cagliari, partenza 10.30 arrivo 13.10.

L'intera offerta commerciale aggiuntiva è disponibile sui canali d'acquisto Trenitalia a partire da sabato primo luglio.