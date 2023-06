Truzzu, "da febbraio attendiamo Regione per ospedale a Cagliari"

Botta e risposta a distanza tra il presidente della Regione Christian Solinas e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu sull'accordo di programma che prevede a Cagliari la realizzazione di ospedale, stadio e alloggio studenti. Solinas, ieri durante un incontro con i dipendenti dell'Arnas Brotzu, ha chiesto al Comune di indicare la possibile area per la costruzione dell'ospedale. Ora la risposta di Truzzu: "Mi sono sempre dichiarato favorevole al nuovo ospedale - spiega il primo cittadino all'ANSA - così come al potenziamento del Brotzu e allo stadio a Sant'Elia. Mi fa piacere che anche il presidente si sia convinto. Attendo (da febbraio scorso) una richiesta ufficiale, con la quale vengano indicate le caratteristiche dell'area per il nuovo ospedale. Siamo pronti a rispondere in poche settimane".