Un doppio debutto il 9 giugno al Lirico di Cagliari

Duplice debutto sul podio del Teatro Lirico di Cagliari. Protagonisti venerdì 9 giugno alle 20,30 e sabato 10 (ore 19) del nuovo appuntamento con la stagione concertistica, due interessanti nomi: la direttrice d'orchestra russa Alevtina Ioffe e un solista d'eccezione, il giovane violoncellista romano Ettore Pagano. Classe 1981, Ioffe, che guiderà l'orchestra del Lirico, è la prima donna russa alla quale è stata affidata la responsabilità di un teatro, il Michajlovskij di San Pietroburgo, in seguito alla scomparsa di Alexander Vedernikov. Il 20enne violoncellista è fresco di vittoria al prestigioso Concorso Internazionale "Aram Khačaturjan" di Erevan (Armenia). Ha gareggiato con il Concerto-Rapsodia composto nel 1963 dal celebre compositore armeno, brano che propone anche al Lirico di Cagliari. Il brano di apertura è nel segno del tardo romantico, repertorio d'elezione di Alevtina Ioffe, con Čajkovskij e il suo Notturno in re minore per violoncello e orchestra op. 19 n. 4, scritto nel 1888. Dopo Khačaturjan, la serata si chiude con il "Concerto per orchestra" del grande compositore e etnomusicologo ungherese Béla Bartók. Composto tra il 1942 e il 1943 per la Fondazione Musicale "Koussevitzky", il brano è stato eseguito per la prima volta dalla Boston Symphony Orchestra diretta da Serge Koussevitzky l'1 dicembre 1944. È il nono appuntamento del cartellone della concertistica del Lirico di Cagliari. Anche in occasione di questo concerto, sono a disposizione biglietti al prezzo promozionale di 5 euro per tutte le scuole, compresi i conservatori di musica e le università.