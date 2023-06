Un fondo di 150 mila euro dalla Regione alle scuole per combattere il bullismo

Il fondo punta a combattere bullismo e cyberbullismo. La Regione, attraverso l'assessorato regionale della Pubblica istruzione, ha destinato 150 mila euro alle Autonomie

scolastiche, per avviare dei progetti utili all'istituzione di sportelli di ascolto coordinati e gestiti da professionisti specializzati.

Saranno coinvolti alunni, alunne, insegnanti e genitori.

Delle risorse, 76 mila euro saranno finalizzati per iniziative per le scuole primarie e secondarie di primo grado e 74 mila euro per le scuole secondarie di secondo grado.

Per il finanziamento saranno vagliati i curricula dei professionisti coinvolti, con particolare riferimento alla durata dell'esperienza nella cura del fenomeno.

Per ogni sportello un finanziamento massimo di 4 mila euro. Ogni Autonomia scolastica potrà proporre un solo sportello, con possibilità di costituire reti associate fra almeno tre Autonomie scolastiche.