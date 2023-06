Nuovo sbarco di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Stavolta sono arrivati 20 uomini e una donna. I carabinieri li hanno intercettati e bloccati mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino. Saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, per essere identificati. Il barchino usato per arrivare sull'isola non è stato recuperato.