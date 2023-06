Verso l'apertura del cantiere per la diga di Cumbidanovu

Cumbidanovu verso la riapertura del cantiere per il completamento dell'opera. È stata infatti aggiudicata la gara d'appalto per la realizzazione del primo lotto della diga sull'alto Cedrino. L'opera, inserita nel Sistema idrico multisettoriale della Regione, avrà una capacità pari a 13,32 milioni di metri cubi e sarà destinata alla fornitura d'acqua per gli usi irrigui di circa 2.800 ettari di terreni agricoli e per gli usi industriali con una portata continua di cinquanta litri al secondo nel territorio dei Comuni di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Orune, Lula e Dorgali. La risorsa idrica accumulata sarà poi destinata alla produzione di energia idroelettrica attraverso la realizzazione di una centrale. Esprime soddisfazione l'assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu: “La diga di Cumbidanovu è una delle grandi incompiute d'Italia, attesa da oltre trent'anni.” Grazie al nuovo accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture, con l'incremento di 13,5 milioni di euro che andranno a coprire i maggiori costi dovuti agli incrementi dei materiali, ci sono le risorse necessarie al completamento del corpo diga. Già deliberata l'assegnazione di 4,6 milioni di euro per la progettazione delle opere necessarie al collegamento della diga con l'impianto di trattamento dei reflui di 'Su Tuvu' e la realizzazione della centrale idroelettrica. Destinataria delle risorse è la società in house della Regione "Opere e Infrastrutture della Sardegna". Il costo totale delle opere ulteriori in fase di progettazione è stimato in oltre 160 milioni di euro. Dalla regione arriveranno al consorzio nelle prossime settimane altri 10 milioni, che si aggiungeranno quindi alla dotazione finanziaria già disponibile.