Villasimius, 26enne di Maracalagonis muore annegato

Tragedia del mare nel pomeriggio a Is Traias, una spiaggia del comune di Villasimius. Un giovane di 26 anni, Gabriele Loi, di Maracalagonis, è morto annegato dopo essere rimasto incagliato con una gamba tra alcuni scogli. Questa la prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri. A notare il ragazzo in difficoltà sono stati alcuni turisti stranieri che lo hanno raggiunto a nuoto e trascinato a riva. Tutti i tentativi di rianimarlo sono risultati vani, così come l'intervento dell'elisoccorso. Gabriele Loi lavorava come aiuto cuoco in un noto resort di Villasimius.