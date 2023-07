A Cagliari i campionati italiani maschili di seconda categoria di tennis

Per il sesto anno consecutivo i campionati italiani maschili di seconda categoria di tennis si disputeranno a Cagliari, sui campi in terra rossa del Tennis Club di Monte Urpinu. Da giovedì 20 e sino al 30 luglio si affronteranno 76 giocatori italiani (diversi dei quali con classifica Atp). A difendere il titolo ci sarà il siciliano Alessandro Ingarao, campione italiano della scorsa edizione, che dovrà vedersela con l'altro finalista del singolo di un anno fa: Niccolò Catini, romano, numero 808 al mondo. Insieme Catini e Ingarao si aggiudicarono il titolo del doppio. Tra gli altri favoriti, Stefano Baldoni, ex atleta del circolo di casa, ora ad Arezzo; il sardo Marco Dessì, vent'anni, cresciuto a Quartu, ora a Viterbo e che due mesi fa è entrato nel ranking internazionale Atp; e ancora Juan Ignazio Iliev e Tommaso Gabrielli. Il montepremi è di 13mila euro.