A Gaetano Ranieri la laurea honoris causa in architettura

Originario di San Giorgio a Cremano ma cagliaritano di adozione Gaetano Ranieri ha ricevuto la laurea honoris causa in architettura per il lustro dato all'ateneo del capoluogo con i suoi numerosi studi in diversi ambiti. Autore di oltre 420 pubblicazioni scientifiche, il professore ha insegnato geofisica applicata prima al Politecnico di Torino, dall'87 al 95, e poi all'università di Cagliari, dal 96 fino al suo pensionamento nel 2015. Vedere oltre è il titolo della Lectio Magistralis incentrata sul valore dell'immaginazione.