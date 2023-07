A Olbia l'olandese Van Vleuten ha vinto il Giro d'Italia femminile

L'ultima tappa, la nona, del Giro d'Italia femminile, da Sassari a Olbia, ha sancito la vittoria della campionessa del mondo in carica, l'olandese Annemiek Van

Vleuten (team Movistar). I 126,8 chilometri dell'ultima fatica della gara a tappe ha visto il successo in volata dell'azzurra Chiara Consonni (Uae Adq). Per Van Vleuten, che ha preceduto in classifica generale di 3'56" la francese Juliette Labous, si tratta della quarta vittoria al Giro.