Da giovedì 20, a sabato 22 luglio, Porto Cervo ospita la tappa sarda di Italia Polo Challenge, circuito di arena polo organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Un tour iniziato a febbraio a Cortina d’Ampezzo e proseguito a maggio a Roma. Attesi cavalli e giocatori da ogni parte del mondo, a conferma di un movimento italiano in ascesa. Teatro dell’evento il centro sportivo Andrea Corda di Abbiadori, per l’occasione “riconvertito” da campo di calcio in campo di polo. Quattro le squadre che si sfideranno: U.S. Polo Assn. (con in campo Therence Cusmano, Angel Valdez e Massimo Giambarresi), Union (Eduardo Blousson, Alfredo Boden e Felipe Kelly), Hotel Petra Bianca (Davide Fioranelli, Francesco Scardaccione e Patricio Rattagan) e Natuzzi (Miguel Lagos Marmol, Fabrizio Facello e Alexander Aggravi). Ogni giorno ci saranno due partite con inizio alle 19.30 e alle 20.30 e ingresso libero alle tribune del centro sportivo. La tappa sarda ha il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Arzachena e sarà come di consueto all’insegna della sostenibilità e della biodiversità. Previsto anche un torneo di polo pony per cavalieri e amazzoni Under 17.