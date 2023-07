A sirene spiegate in piazza d'Italia, ambulanza multata

L'operazione di soccorso si è conclusa con una multa salata e la decurtazione di punti dalla patente. A sanzionare l'autista di un'ambulanza sono stati gli uomini della polizia locale di Sassari. Il mezzo era stato chiamato per soccorrere un uomo colto da malore alla fine di via Roma, ma, secondo gli agenti, invece di imboccare la strada più breve, l'autista del veicolo ha deciso comunque di passare, a sirene spiegate, nella zona transennata dove si stava svolgendo lo spettacolo "I Pagliacci", in piazza d'Italia. Il responsabile dell'infrazione dovrà ora pagare 800 euro di multa e subire la decurtazione di 13 punti dalla patente.