Ad Arbatax il veliero con in mostra le opere degli artisti d'Ogliastra

Sosterà ancora per qualche giorno nel porticciolo turistico di Arbatax il Sir Robert Baden Powell, un due alberi di 42 metri con dieci vele ricavato da un rimorchiatore rompighiaccio degli anni Cinquanta, comandato dall'olandese Karsten Boerner. A bordo una serie di sculture, dipinti e installazioni firmate da artisti ogliastrini di nascita o di adozione, una mostra galleggiante ma anche itinerante che nei prossimi giorni prenderà il largo per una serie di destinazioni, in Sardegna, Corsica e Isola d'Elba.



Il veliero è un tassello di un progetto più ampio patrocinato dal comune di Tortolì e sostenuto dal Mud, il museo diffuso, che ha individuato 16 postazioni sulla terraferma, fra cui anche la torre di San Miguel, per ospitare opere e installazioni.