Al cimitero di Sestu il ricordo di Emanuela Loi

Al cimitero di Sestu si è svolta la cerimonia in ricordo di Emanuela Loi e delle altre vittime della strage di via D’Amelio nel giorno in cui ricorre il 31esimo anniversario dell’attentato. Fiori bianchi e parole commosse. Una cerimonia raccolta cui hanno preso parte colleghi, familiari, autorità civili e polizia. Presente come sempre alla commemorazione anche l'associazione Libera. Emanuela Loi, tra le prime donne in Italia a far parte di una scorta di Polizia, morì a 24 anni insieme ad altri quattro agenti della scorta.