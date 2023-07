Al Poetto più controlli con gli agenti in acquascooter

Lo specchio d'acqua davanti al Poetto più sicuro con la ripresa del servizio estivo delle pattuglie della polizia a bordo degli acquascooter. Controlli mirati non soltanto alla prevenzione e alla repressione di illeciti in materia di nautica da diporto ma anche all'attività di supporto in caso di soccorso in mare o in spiaggia.

Gli agenti del servizio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico saranno operativi per tutto il periodo estivo in una formula collaudata con successo nelle scorse stagioni, a garanzia della sicurezza di tutti.