Allerta arancione nella Sardegna centrale

Una lunga fascia di territorio, dal nord al sud, nell'area centrale della Sardegna si prepara a vivere un inizio settimana con i mezzi antincendio all'allertati per intervenire in caso di necessità. L'allerta è stata diramata dalla Protezione civile regionale. Il rischio alto riguarda le parti più interne dell'Isola, attraversando il Nuorese sino a raggiungere il Cagliaritano, mentre le altre aree contrassegnate in giallo nella cartina condividono un pericolo di livello medio. Nelle aree arancioni i roghi potrebbero, secondo le previsioni, raggiungere livelli considerevoli, tanto da comportare la richiesta di utilizzo dei canadair della flotta statale per arginare le fiamme.