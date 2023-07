Attentato incendiario a Siniscola, fiamme a un furgone

Attentato a Siniscola nella centrale via Gramsci. Le fiamme, di origine dolosa, hanno colpito un furgone di una società ittica, partite dalla parte anteriore per poi diffondersi a tutto il mezzo. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo coinvolgesse le numerose auto parcheggiate vicino. Sul posto, oltre agli uomini del distaccamento di Siniscola , è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.