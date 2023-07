Attentato incendiario al distributore di viale Marconi, tre arresti

Cinque persone arrestate dalla polizia, tre delle quali ritenute responsabili (come mandanti o esecutori) dell'attentato incendiario ai danni di un distributore di viale Marconi, messo a segno il 14 aprile del 2022. Le fiamme avevano causato danni per circa 500mila euro e solo grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco si è evitato che esplodessero i depositi di gas e carburante. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui è stato appiccato il rogo. Un altro degli arrestati (tutti cagliaritani tra i 33 e i 52 anni) è ritenuto invece il mandante dell'incendio ai danni di un'auto a Sestu, il 27 dicembre del 2022. L'uomo avrebbe incaricato di appiccare le fiamme uno degli esecutori del rogo al distributore cagliaritano, il quale si sarebbe fatto aiutare da un amico. Tutti gli arrestati devono rispondere di incendio doloso in concorso.