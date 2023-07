Cagliari, Aresti rinnova per un anno

Il portiere del Cagliari Simone Aresti rinnova fino al 30 giugno 2024. Per lui sarà la sesta stagione in rossoblù. A dare l'annuncio il club sardo con una nota sul sito

uffciale. Sardo, con il Cagliari sempre nel cuore: Aresti è cresciuto nelle giovanili rossoblù sino all'esordio in prima squadra, il 27 maggio 2007, prima tappa di una carriera che lo ha portato poi a vestire le maglie di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara, Ternana e Olbia. Rientrato alla base nell'estate 2018, in questi anni è diventato punto di riferimento dello spogliatoio.