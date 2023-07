Cagliari, nella notte tre auto in fiamme in sosta tra via Podgora e via Premuda

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte per l'incendio di tre auto in sosta tra via Podgora e via Premuda a Cagliari. Sul posto è stata inviata la squadra terra di pronto intervento "4A" del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari e un'autobotte della sede centrale di viale Guglielmo Marconi.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.