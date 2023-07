Calcio: Cagliari, ufficiale Shomurodov dalla Roma

Questa mattina si è allenato nel ritiro in Valle d'Aosta con il nulla osta della Roma. Ma ora è anche ufficiale: Eldor Shomurodov si trasferisce dal club giallorosso al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. È il primo giocatore uzbeko della storia della società rossoblù. Classe 1995, dopo tre stagioni in Russia al Rostov con 91 presenze con 18 gol e 12 assist, è arrivato in Italia nell'ottobre 2020, acquistato dal Genoa. Segna la sua prima rete il 30 novembre contro il Parma; il 15 maggio 2021 arriva anche la prima doppietta, realizzata contro l'Atalanta e chiude la stagione con 32 gare e 8 reti. Poi il passaggio alla Roma: con i giallorossi in una stagione e mezzo totalizza 48 presenze, 6 reti con altrettanti assist e conquista la Conference League 21/22. Nell'ultima parte della scorsa stagione gioca in prestito con lo Spezia: 16 presenze, 1 gol e 2 assist. È il capitano della nazionale uzbeka: 37 reti in 65 gare.