Camion piomba sui tavolini in corso Vittorio

Un camion è piombato sui tavolini di Corso Vittorio Emanuele a Cagliari intorno alle 14, quando i tanti locali che offrono il servizio all'aperto sono affollati di persone per il pranzo. Il mezzo era parcheggiato in piazza Yenne, quando per cause ancora da accertare si è mosso in discesa, travolgendo tutto quello che si è trovato di fronte. Il camion fuori controllo è stato bloccato grazie all'intervento di uno dei camerieri che è riuscito a salire a bordo e a tirare il freno a mano. Sono intervenute diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi ai feriti, in tutto 14. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto Polizia locale, Carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco.