Campionati italiani, si attende per lo scudetto. Ingarao asso pigliatutto

Scudetto ancora cucito sulla maglia del siracusano Alessandro Ingarao per il secondo anno consecutivo. Il siciliano ha battuto questa mattina l'umbro Stefano Baldoni in una partita a senso unico: 6-2, 6-1. Nella finale dei campionati italiani di seconda categoria sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. Ingarao asso pigliatutto: anche quest'anno ha vinto singolare e doppio. Proprio come era successo nell'edizione 2022. Campionati italiani vetrina anche per il tennis sardo. Marco Dessì, cresciuto al Margine Rosso, ma ora a Viterbo, è arrivato per il secondo anno consecutivo in semifinale. Ed è approdato anche alla finale del doppio in tandem con De Filippo, battuto dalla coppia Ingarao Massara.