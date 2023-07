Caronte infiamma la Sardegna, Guspini è la città più calda con 45 gradi

Raggiunti i 45 gradi in Sardegna. A Cagliari, tra le città da bollino rosso, si sfiorano i 40 gradi ma la località più calda dell'Isola è Guspini, nel Medio Campidano, con 45 gradi. Secondo i dati delle stazioni meteo di Sardegna Clima Onlus, l'afa non risparmi neppure le zone costiere - a Bosa di superano i 44 gradi a Oristano i 43 e a Sant'Antioco i 40 - ma sono soprattutto le aree interne a soffrire in questo scorcio torrido d'estate: Sanluri e Ballao, nel sud dell'isola, 44.8°, Asuni 47,7°, Villa Verde e Samugheo - tutte nell'Oristanese, 44,3 gradi. Le temperature sono destinate a salire anche domani, ma sarà un'intera settimana di passione per la canicola che insisterà sul Mediterraneo centrale a causa dell'anticiclone africano Caronte.