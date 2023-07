Catte Cup, a Oristano un torneo di calcio a 7 da record

Trentadue squadre, 2000 spettatori ogni sera, due settimane di calcio ad alti livelli per la Catte Cup, un torneo di calcio a 7 che prende il nome dalla Cattedrale di Oristano. Un vero e proprio evento per la città, forse la manifestazione che è riuscita ad attrarre più persone. Non solo appassionati di sport e tifosi delle squadre in campo, ma tanti giovani alle prese con un luglio torrido e pochissimi eventi culturali e musicali dedicati a loro.