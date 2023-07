Col quad in un dirupo, madre e figlio feriti a Santa Teresa di Gallura

Stavano percorrendo a bordo di un quad alcuni sentieri perimetrali nella pineta di Rena Majore, a Santa Teresa di Gallura, quando per cause ancora da accertare hanno perso il controllo del mezzo e sono finiti in un dirupo: madre e figlio sono stati recuperati dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale intervenuti in soccorso dei due finiti in una zona molto impervia. Entrambi sono stati medicati dal personale del 118 e portati in ospedale al San Giovanni Paolo II di Olbia grazie all'ausilio dell'elisoccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tempio Pausania.