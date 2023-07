Colpiti da fulmini sopra Cortina, due ustionati. Uno è di Oristano

Due escursionisti che stavano percorrendo una via ferrata sulle Tofane, sopra Cortina, sono stati colpiti da alcuni fulmini durante un temporale con grandine scatenatosi nel pomeriggio sul gruppo montuoso. Entrambi hanno riportato danni da folgorazione, uno in maniera lieve, l'altro di media gravità. Dopo l'allarme lanciato da un altro turista, che li ha visti in chiara difficoltà, immobili sul percorso e incapaci di rispondere, sono stati individuati e portati in salvo dai tecnici del Soccorso alpino. I due, un 64ennne di Reggio Emilia, e un 61enne di Oristano, si trovavano all'uscita della Ferrata Olivieri alla Punta Anna, sulle Tofane, quando durante una forte grandinata sono stati colpiti da tre scariche elettriche.