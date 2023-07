Concorso per 40 dirigenti regionali, i sindacati chiedono la sospensione

Nelle scorse settimane i sindacati avevano più volte segnalato alla Regione, tramite note ufficiali e incontri, alcuni punti da correggere nella procedura di selezione di 40 dirigenti regionali. In particolare per quanto riguarda la preselezione inizialmente prevista per il 27 giugno e poi spostata al prossimo 19 luglio. Riferimenti normativi e procedure. “Uno scenario - scrivono Cgil, Cisl ,Uil, Fesal-Ras - discutibile e controverso”. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, la procedura attuale “faciliterà i contenziosi ed esporrà l'intero procedimento al rischio di annullamento con un possibile danno erariale”. Ma questi non sono gli unici motivi che hanno portato i sindacati alla richiesta della sospensione della preselezione: il 19 luglio infatti sull'isola e su Cagliari sono previsti un caldo record e temperature estreme. Ma il concorso, con 3 mila potenziali candidati, si terrà all'interno di un padiglione della fiera privo di aria condizionata.