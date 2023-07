Scoppia la protesta dei dipendenti dell’associazione allevatori della Sardegna. I lavoratori non ricevono lo stipendio da tre mesi per il ritardo della Regione nello sblocco dei finanziamenti per il 2023. Sono 72 le persone coinvolte nella vertenza. Una folta delegazione manifesta davanti all’assessorato regionale dell’Agricoltura in via Pessagno, a Cagliari. Una gruppo di lavoratori dovrebbe essere ricevuta da direttore generale dell'assessorato.