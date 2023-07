Da domani temperature roventi con picchi fino a 42 gradi

Nuova allerta della Protezione civile per le ondate di calore. Da venerdì a lunedì in Sardegna sono attese temperature oltre i 37 gradi con punte fino a 42. Il caldo estremo fa scattare anche l'allerta incendi. Venerdì codice arancione in gran parte dell'isola. Intanto il bollettino per giovedì indica un totale di 13 incendi, 3 dei quali sono stati spenti grazie all'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale. A Decimoputzu, in località Stracoxius, le fiamme hanno danneggiato serre e lambito diverse abitazioni. Lievemente intossicato un vigile del fuoco che è stato portato in ospedale per accertamenti. Fiamme anche nelle campagne di Bosa, in località “Badde orca”: l’incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di seminativo. Infine a Giave, il rogo ha distrutto circa un ettaro di terreni agricoli.