Dal 26 al 29 luglio tutti gli appuntamenti del Cala Gonone Jazz Festival

Primo appuntamento alla Cantina di Dorgali il 26 luglio per il Cala Gonone Jazz Festival che andrà avanti fino al 29 luglio, in diverse località e con differenti modalità di fruizione dei concerti. A partire dalle 21 sul palco il coro femminile di Orosei, Urisè, il quartetto Bad Talent e il trio del giovane e talentuoso pianista francese Adrien Brandeis.

Seconda giornata il 27 luglio, sempre in Cantina e stesso orario, sarà la volta del progetto Elät del trombettista sardo, di adozione finlandese, Mario Massa che si esibirà con una formazione tutta isolana e migrante: la cantante Mixafortuna e Enrico “Kikko” Sesselego. Seguirà il concerto di Irene Serra con il suo ISQ che si avvale della presenza dei musicisti Richard Sadler al contrabbasso, Luca Boscagin alle chitarre e Chris Nickolls alla batteria.

Il 28 luglio si riparte da Gonone con due concerti alle Grotte del Bue Marino, quello del violoncellista cagliaritano Gianluca Pischedda con il suo Alone e il progetto Nomads del chitarrista nuorese Marcello Zappareddu accompagnato dal contrabbasso di Salvatore Maltana.

Dalle 19 e 30 il lungomare Palmasera – Villaggio del Jazz, si animerà prima con il dj set curato da Momak, seguito da “The Living Room” in collaborazione con l’Accademia Siena Jazz. A concludere la giornata, la storyteller e cantante Vanessa Rubin accompagnata da Danny Grissett al piano, Josh Ginsburg al basso e Mario Gonzi alla batteria.

Sabato 29 ultima mattinata alle Grotte del Bue Marino con il progetto Sound from the womb. Natasa Mirkovic alla voce, Jarrod Cagwin alle percussioni, Gavino Murgia ai sassofoni, flauti e voce, sono i musicisti che daranno vita ad un concerto speciale, una produzione originale per Cala Gonone Jazz Festival 2023.

Al Villaggio del Jazz, Lungomare Palmasera dalle 19 e 30 spazio alla free music selection a cura di DJ Cris.

Infine sul palco prima More of Lies del trio Moroni/Marsico/Guarino, e a seguire l’eclettico Tonino Carotone, impegnato nella promozione del suo Etiliko Romantiko.