Domani iniziano i saldi estivi, ogni famiglia spenderà in media 146 euro

Al via da domani i saldi estivi. Dureranno due mesi. Secondo Confcommercio il giro d'affari nel sud dell'Isola si aggirerà intorno ai 23 milioni di euro, quasi uno in più rispetto all'anno scorso.

Ogni famiglia spenderà mediamente 146 euro (nel 2022 erano stati 143). Ogni sardo, invece, spenderà 65 euro, un euro in più rispetto allo scorso anno.

I dati sono in linea con lo scorso anno. Da segnalare la tendenza anche fra i negozi di quartiere di affacciarsi al mercato on line.

Intanto la Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano le regole di trasparenza per gli acquisti sicuri.

La prima regola è la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato che è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.