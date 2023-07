Donna di 58 anni trovata morta in casa a Quartu

A fare la tragica scoperta gli agenti della questura di Cagliari dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa della donna. 58 anni, la vittima viveva da sola nell'appartamento di una delle palazzine di via Asproni, non troppo distante da viale Colombo e da via San Benedetto, a Quartu. Erano giorni che nessuno dei suoi conoscenti aveva notizie. Da lì la richiesta di intervento con le forze dell'ordine che sono arrivate insieme al medico legale per gli accertamenti del caso. La donna sarebbe morta per cause naturali e non si esclude che a provocarla possa essere stato anche il caldo intenso di questi giorni.