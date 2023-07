Duecento bimbi senza pediatra a Teulada, appello delle mamme alla Regione

L'ambulatorio è vuoto. Da un giorno all'altro è rimasto senza medico. Così a Teulada duecento bambini sono senza pediatra.

Le famiglie sono in allarme per la fine di un servizio che funzionava da anni. E le mamme lanciano un appello alla Regione per la copertura del territorio.

Il problema è la distanza dagli altri centri, fino a 30 chilometri e più. Poi non tutti hanno a disposizione un'auto per spostarsi in caso di necessità. E anche i collegamenti con i mezzi pubblici sono complicati perché diverse corse sono state tagliate.

Intanto, denunciano, il poliambulatorio che aveva medici e servizi fondamentali, sta chiudendo: niente più diabetologo e oculista.