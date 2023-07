Emergenza acqua nel Sassarese, previste nuove interruzioni

Continua l'emergenza acqua nel Nord ovest. Il servizio verrà sospeso in alcuni quartieri di Sassari a causa di un guasto nel potabilizzatore di Bidighinzu. Visto il minor apporto idrico stanotte sarà anticipata la chiusura dell'erogazione dal pomeriggio alle 5 della mattina successiva nei quartieri serviti dal serbatoio di via Milano a Sassari: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari2, Monte Furru, Badde Pedrosa e Porcellana Alta. Cali di pressione e temporanee interruzioni sono previsti dal pomeriggio anche a Ittiri, Ossi, Tissi, Muros, Usini, Uri, Olmedo, Sorso, Osilo e Sennori. La riparazione della rottura nella condotta è prevista in tarda serata. Abbanoa garantisce che la situazione tornerà alla normalità appena conclusi i lavori di riparazione e il riavvio dell'acquedotto.