Evade dai domiciliari per andare in carcere

Ha chiamato i carabinieri autodenunciandosi per essere evaso dai domiciliari e chiedendo di essere portato in carcere. Protagonista della vicenda un 34enne, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per evasione. I militari, dopo la telefonata, l'hanno rintracciato a pochi metri dalla sua abitazione, nel quartiere popolare di Sant'Avendrace.