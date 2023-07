Falsa assicurazione, denunciate tre persone

I carabinieri di Vallermosa hanno denunciato in stato di libertà per truffa in concorso 3 persone residenti nel napoletano di 47, 22 e 23 anni. Avrebbero raggirato un uomo che, alla ricerca di tariffe assicurative convenienti sul web, aveva trovato una polizza conveniente per il proprio veicolo. Dopo il primo contatto online l'uomo si era rivolto telefonicamente al numero indicato sul sito e aveva concordato un pagamento anticipato di 623 euro per l'attivazione della copertura. Il giorno dopo andando a verificare sul sito della compagnia assicurativa la propria posizione, aveva capiuto di essere stato truffato perché il profilo era inesistente. La polizza non era stata attivata e non esisteva nessuna copertura.

I carabinieri sono riusciti a risalire ai tre autori del raggiro, ripercorrendo il percorso del denaro sino alla carta di credito dove era stato trasferito e con le analisi dei tabulati telefonici.