Festival del Respiro, a Campidarte il sabba immaginato di I'll do I'll do

Ultimi appuntamenti per Respiro - Festival nomade di arti performative e pratiche sensibili che si sposta a Ussana, per la giornata conclusiva negli spazi di Campidarte.

“Questa edizione è stata nomade, ha raccolto nei diversi luoghi che ha toccato sguardi, sensazioni, creando entusiasmo e desiderio di comunità per innescare nuovi immaginari. Respiro ha fornito la possibilità di immaginare altri mondi possibili”, spiega Giulia Muroni, curatrice del Festival per Sardegna Teatro".

Questa mattina si è tenuto il laboratorio Nidi - Installazione partecipata di Heart Studio, seguiro alle ore 15.30 da My Nest- mani che si intrecciano di Eleonora Giua e Uka Edwards, laboratorio per bambine e bambini dai tre anni, con la guida delle educatrici del centro educativo Nestzerosei. Sabato, dalle ore 19, Li𝗸𝗲 𝗮 𝘄𝗵𝗶𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘁 𝘀𝗰𝗿𝗲𝗮𝗺 di Francis Sosta, un invito a ascoltare profondamente muovendosi all'incrocio tra installazione e performance site-specific, l'opera guida il pubblico all'interno di uno spazio sonico dove potersi riconciliare con l'acqua: elemento, divinità, presenza, vita, morte e rigenerazione. A seguire 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 di Giorgia Ohanesian Nardin dalle ore 20. Premonition tesse la relazione tra parola, suono, movimento e divinazione - la possibilità che il corpo ha di percepire energie/presenze/manifestazioni/fantasmi. Per un tempo di due ore, il pubblico è invitato a rimanere, entrare e uscire ogni volta che lo desidera.

Alle ore 21.30 𝗜'𝗹𝗹 𝗱𝗼, 𝗜'𝗹𝗹𝗱𝗼, 𝗜'𝗹𝗹 𝗱𝗼 di Dewey Dell, un viaggio di ascesa celeste o di discesa infernale dell’anima umana fuori dal corpo. Da questo concetto di corpo “in spirito”, nasce l’idea di una coreografia che tesse le trame di un sabba immaginato.