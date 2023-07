Fiamme in un appartamento a Quartu dopo una lite tra condomini

Prima la lite, poi il fuoco. Sarebbe stato appiccato da uno dei due condomini di un palazzo di via della Musica a Quartu. Sul posto gli agenti del commissariato che avrebbero identificato una persona per chiarire la dinamica dei fatti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. L'edificio è stato fatto sgomberare dai vigili del fuoco per precauzione.