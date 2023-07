Fiamme sulla 'Carlo Felice', all'altezza di Santa Giusta, 131 chiusa per ore

Un incendio è divampato ai bordi della statale 131, al Km 89, all'altezza di Santa Giusta, in provincia di Oristano. La "Carlo Felice" è stata chiusa per qualche ora a causa delle alte fiamme, che sono arrivate a bordo carreggiata, e del fumo. Sul posto la Polizia stradale, che ha regolato il traffico, e i vigili del fuoco di Oristano per sedare le fiamme. Disagi anche per la circolazione ferroviaria a causa di un altro incendio che è scoppiato fra Sanluri e San Gavino, nel Medio Campidano. Nel tardo pomeriggio i convogli hanno ricominciato a viaggiare con rallentamenti fino a 60 minuti per due regionali.