Un uomo, di cui non sono state ancora fornite le generalità, è morto questa sera in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 95, a Quartu Sant'Elena. La vittima guidava una Lancia Y, che per cause non ancora accertate, mentre transitava in via Secca S'Arrideli, ha perso il controllo finendo fuori strada. L'auto si è ribaltata. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Quartu e un'ambulanza del 118, ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.