Fuori strada mentre va al lavoro, muore un dipendente dell'Enel di Portovesme

Aveva il turno di notte, Roberto Musu, operaio di 59 anni di Carbonia, dipendente Enel. Ma a Portovesme non ha preso servizio. Con la sua auto è uscito di strada finendo tra la vegetazione. I familiari hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine al mattino, quando non l'hanno visto rientrare a casa. I carabinieri hanno trovato il corpo accanto alla vettura, in una zona molto distante dalla carreggiata.