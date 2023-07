Giallo ad Arbus, anziana trovata morta in casa

Dovrebbe essere effettuata questa sera l'autopsia sul corpo di Caterina Zanda, la donna di 87 anni trovata morta nella sua abitazione di vico Libertà ad Arbus. L'esame del medico legale Roberto Demontis sarà essenziale per chiarire i dubbi su cosa sia successo nell'appartamento in cui abitavano la vittima e la sorella, 80 anni, trovata priva di sensi e ricoverata in ospedale. A scoprire il cadavere è stato un nipote che ogni tanto andava a trovare le due donne. Nell'ingresso non era presente nessun segno di effrazione, il che escluderebbe la presenza al momento del fatto di una terza persona. Oggi un altro sopralluogo del pm Emanuele Secci e dei carabinieri di Villacidro insieme al medico legale potrebbe servire a raccogliere altri elementi utili all'indagine. I militari, coordinati dal comandante Francesco Capula, stanno ricostruendo il contesto nel quale vivevano le due donne. Circa un anno fa Caterina Zanda era stata trovata priva di sensi in seguito a una brutta caduta ma si era poi ripresa.