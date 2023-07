Gigi Datome si ritira dopo i Mondiali

Gigi Datome si ritirerà dopo i Mondiali che si svolgeranno dal 25 agosto nelle Filippine. E' lo stesso capitano della Nazionale ad annunciarlo con un video, accompagnato da una lettera di ringraziamento dell'Olimpia Milano, società con la quale continuerà a collaborare fuori dal campo e con cui ha vinto gli ultimi due scudetti. "Ho un unico rimpianto - spiega Datome nel video, in cui ripercorre le tappe principali della sua carriera -, non avere mai vinto una medaglia con la Nazionale. Voglio però continuare a sognare ancora un po', per questo che questa estate mi unirò ancora alla Nazionale. Ringrazio Pozzecco e il gruppo che mi permetteranno di giocare le ultime partite della mia carriera con l'Azzurro che è la maglia più prestigiosa che ho indossato", conclude il cestita olbiese.